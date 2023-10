Naomi Campbell | una vita in mostra letteralmente

Il parterre delle sfilate milanesi si tinge di glamour, merito delle numerose star accorse per ammirare le creazioni dei brand per la ...

Naomi ha dovuto affrontare la nomea di avere un caratteraccio: in The Super Models la Venere Nera racconta come è nato quell'appellativo: «Non è ...

Eccola nella stagione 1989 - 90 Carla Bruni ha assunto nel giro di poche stagioni lo status di top model e insieme alle colleghe attive nei suoi stessi anni, tra cui Claudia Schiffer,, ...Solo tre giorni fasi asciugava una lacrima in passerella mentre, tra scrosci di applausi, Anna Wintour, Edward Enninful, Cate Blanchett e Elle Fanning, in prima fila, dispensavano ...

Da Naomi Campbell a Vittoria Ceretti, le top model più viste agli ... Io Donna

Naomi Campbell sfila a Milano per Dolce&Gabbana: pubblico in visibilio Corriere TV

Se c’è un volto che non è passato inosservato sulle passerelle delle fashion week appena concluse è quello di Naomi Campbell. Da New York, dove ha debuttato come designer in collaborazione con Pretty ...Il museo londinese inaugurerà nel giugno 2024 un’exhibition dedicata alla top britannica per celebrare i suoi 40 anni di carriera nell’industria della moda. Tra gli oggetti esposti, c api provenienti ...