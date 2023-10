Musetti-Hsu | ATP Shanghai 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ci sarà un avversario non noto ai più per Lorenzoall’esordio nel Masters 1000 di. Il toscano, infatti, se la vedrà con Yu Hsiou Hsu, rappresentante di Taipei (nome sportivo di Taiwan) e vincitore ieri a sorpresa sull’australiano Max Purcell nel primo turno. Hsu è un classe ’99 che, come miglior classifica, ha il numero 180 ATP; ha vinto un solo Challenger in carriera, a Sydney nell’ottobre di un anno fa, ma a livello ITF si è spesso fatto valere, e ancor più in doppio, specialità nella quale ha vinto ai Giochi Asiatici. E nella quale era molto promettente a livello junior con tre Slam di categoria vinti. Finora, però, non si è confermato al piano superiore. Un confronto, in sostanza, che vedefavorito, ma con la necessità di tenere alta l’asticella dell’attenzione. ATP...

Shangai – Buono l’esordio di Lorenzo Sonego al Torneo Masters 1000 di Shangai. Il torinese azzurro, numero 59 in Atp, ha vinto in due set sull’australiano Philip Sekulic per 6-3, 6-2, in poco meno di ...Carlos Alcaraz guida il seeding del penultimo Masters 1000 della stagione. Occhi puntati su Sinner dopo il trionfo di Pechino ...