(Di giovedì 5 ottobre 2023)arbitraledelvalido per la seconda giornata dell’Europa League 2023/24:delladeltra, valido per la seconda giornata dei gironi dell’Europa League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Roi Alejandro HernandezDEL

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata dell'Europa League 2023/24:Lisbona - Atalanta L'episodio chiave delladel match tra Atalanta eLisbona, valido per la seconda giornata dei gironi dell'Europa League 2023/24. Dirige la sfida l'......e cronaca live A Lisbona, Atalanta esi affrontano nel match valido per la seconda giornata dei gironi dell'Europa League 2023/2024Lisbona - Atalanta: sintesi e...

Moviola Sporting Lisbona-Atalanta: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Sporting Lisbona-Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca Europa League Calcio News 24

Zero punti dopo 2 giornate di Champions: Hojlund, Bonucci e Di Maria hanno ancora speranze Manchester United, Union Berlino, Benfica. Sono alcune delle squadre ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata della Champions League 2023/24: moviola Celtic-Lazio L’episodio chiave della moviola del match tra Celtic e Lazio, valido per la se ...