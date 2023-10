Moviola Celtic - Lazio | Hysaj rischia | Rumsas ancora acerbo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Molto, moltoil lituano Donatas, alla terza gara in Champions League della carriera: rivedibile , e parecchio, sia dal punto di vista tecnico che disciplinare, non viene aiutato dai ...

Molto, molto acerbo il lituano Donatas Rumsas , alla terza gara in Champions League della carriera: rivedibile , e parecchio, sia dal punto di vista tecnico che disciplinare, non viene aiutato dai ...- Lazio, i casi da. I precedenti dell'arbitro con le italiane. Rumas non ha mai arbitrato la Lazio nella sua carriera e nemmeno una squadra italiana. L'unica eccezione è il match di ...

Moviola Celtic-Lazio: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Celtic-Lazio, moviola: Il gol annullato agli scozzesi e il fuorigioco di Pedro sul gol-partita Virgilio Sport

Le pagelle del quotidiani oggi in edicola esaltano la prestazione della Lazio, vittoriosa ieri sera sul campo del Celtic (1-2 il risultato finale). Tutti promossi con Vecino e Pedro sugli scudi. CORRI ...Moviola Celtic-Lazio: i quotidiani oggi in edicola bocciano l’operato del lituano Donatas Rumsas: direttore di gara troppo acerbo Non una direzione di gara semplice per il lituano Donatas Rumsas nella ...