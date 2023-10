Mourinho e la reazione al boato dei tifosi della Roma all' Olimpico

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Joséè in tribuna stampa per- Servette , segue un po' in piedi e un po' seduto la partita e al momentolettura delle formazioni rimane impassibile quando tutti iacclamano ...

In Turchia il calciomercato è ancora aperto e il Galatasaray è alla caccia di un nuovo terzino destro. Come riportato dal portale...

La Roma , dopo neppure 10', è già in vantaggio per 2 - 0 contro l'Empoli . Prima segna Dybala , poi Renato Sanches . E proprio al momento del gol ...

TIRASPOL (MOLDAVIA) - Per Renato Sanches la stagione è iniziata nel peggiore dei modi. Prima l'infortunio in allenamento a fine agosto che gli ha ...

Joséè in tribuna stampa per Roma - Servette , segue un po' in piedi e un po' seduto la partita e al momento della lettura delle formazioni rimane impassibile quando tutti i tifosi acclamano il ......tra Josèe i supporters interisti è ancora forte. Proprio per questo in tanti si aspettano una mossa del tecnico portoghese. Esporre Lukaku al pubblico ludibrio, speranzoso in una...

Sheriff-Roma, Mourinho: "In vantaggio per miracolo, buona reazione" Sky Sport

Mourinho: "Mi è piaciuta la reazione dopo l'1-1, vittoria meritata" AS Roma

José Mourinho è in tribuna stampa per Roma-Servette, segue un po' in piedi e un po' seduto la partita e al momento della lettura delle formazioni rimane impassibile quando tutti i tifosi acclamano il ...Roma-Servette, "giallo" Mourinho risolto. Ecco dove lo Special One sta vedendo la partita di Europa League vista la squalifica ...