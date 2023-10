Mourinho e la frase sull' infortunio di Pellegrini in Roma - Servette | cos' ha

Torino - José Mourinho commenta il pareggio della Roma in casa del Torino nella 5ª giornata di Serie A. Lo Special One dice la sua ai microfoni delle ...

José Mourinho , spesso, fa riferimento alle tante defezioni della Roma . Ogni tanto seriamente, ogni tanto con il sorriso. Come stasera, quando in ...

Joséha parlato in conferenza stampa dopo Roma - Servette , sfida di Europa League vinta dai giallorossi 4 - 0. Dall'infortunio di Pellegrini a Lukaku, leggi le parole, le interviste e tutti gli ...) è per Cagliari, altrimenti appuntamento a dopo la ...

Mourinho e la frase su Allegri: "Max è fortunato. Ecco perché..." Corriere dello Sport

Roma, Mourinho e la frase su Allegri: 'Max è fortunato' Calciomercato.com

Josè Mourinho con la sua Roma sta vivendo un inizio stagione in chiaroscuro. Arriva un'ipotesi di calciomercato per il futuro ...Le parole di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, sul caso di razzismo che è avvenuto nel campionato d’Eccellenza Femminile Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, ha parlato a L Football del caso di raz ...