Motorola Edge 30 Neo | cala il prezzo con l’offerta di Unieuro

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 5 ottobre 2023)applica un’offerta che fare ildello smartphone30 Neo. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata Il30 Neo è un telefono che unisce design elegante, prestazioni avanzate e una gamma di funzionalità straordinarie per offrire un’esperienza mobile eccezionale ed è oggi in offerta su. Con un display OLED da 6,28 pollici che offre un’accuratezza cromatica cinematografica, potenti altoparlanti stereo e una frequenza di refresh a 120 Hz, questo smartphone offre un intrattenimento senza precedenti. Le fotocamere di alta qualità sono uno dei punti di forza di questo dispositivo. L’obiettivo principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) consente di catturare foto nitide in ...