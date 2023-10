Morte Prigozhin | la versione di Putin

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il leader del Cremlino parla dell'incidente aereo in cui ha perso la vita il capo della Wagner Un’esplosione dovuta a delle bombe a mano. Questa, secondo ladi Vladimirsarebbe la causa dell’incidente aereo in cui è morto il fondatore della Wagner, Yevgeny, lo scorso 23 agosto, a due mesi esatti dalla fallita rivolta dei mercenari contro Mosca. Il leader del Cremlino cita informazioni ricevute dal responsabile dell’inchiesta sull’incidente, Alexander Bastrykin, e fa riferimento a “frammenti di bombe a mano” trovati nei corpi delle vittime, suggerendo che vi sia stato uno scoppio all’interno dell’aereo. “Non c’è stato nessun impatto esterno all’aereo, è un fatto ormai stabilito”, ha dichiarato. Viene così esclusa l’ipotesi di un missile. Fino ad oggi le autorità russe non si erano pronunciate sulle cause ...