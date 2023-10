Moreno svela perché è sparito e parla di Annalisa

Leggi su biccy

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Che fine ha fattodi Amici? Il cantante è stato il primo rapper a partecipare al talent show di Maria De Filippi facendo del freestyle il suo cavallo di battaglia. Poi ha inciso un paio di singoli di successo, ha partecipato a L’Isola dei Famosi e infine l’oblio. Oggi, intervistato da Casa SDL, ha spiegatodalle scene. “Volevo fare quello che mi piaceva, ho cercato di distinguermi, di rappare come voglio con un atteggiamento da freestyler. Ho firmato per una squadra di hockey su ghiaccio che fanno uno spettacolo e io divento il rapper della squadra. Ho realizzato un gingle per loro, la mia hit estiva me la gioco d’inverno. Se questo pezzo non l’avessi lavorato con loro lo avrei voluto farlo sentire a Sanremo. Se lavoro bene questo inverno e questa estate l’anno prossimo ci provo”. E ancora: “La cosa bella e ...