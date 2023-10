Montecitorio torna agorà E va in scena il fuori onda inedito VIDEO

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Le interviste ai politici sull’apertura di: e le nostre telecamere riprendono un siparietto inedito e suggestivo tra esponenti di gruppi opposti. Esterno giorno. Sembra di assistere alladi un film, o alla rivisitazione politica di Romeo e Giulietta di Shakespeare. Affacciato alla finestra un ridanciano Angelo Bonelli, deputato di Avs. Microfoni con asta e giornalisti curiosi, guardano lui e Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, che scherza dalla piazza col collega di Parlamento. Per un attimo opposizione e maggioranza di governo, dimenticano di essere da due parti diverse delle barricate., la riapertura fa discutere – Notizie.com – © AnsaAnzi, delle transenne. Transenne che dalla tarda serata di ieri, sono state tolte anche per accedere a. Una ...

... il momento meno augurato da quando riscaldate le poltrone dicol vostro indegno ... Ma soprattutto tu, indegno rappresentante di tutti gli italiani,nella tua Padania, dove ti ...... dopo i disastri dei governi Conte e della sinistra sia puntare sulla produttività e sulla ... componente della commissione Attività produttive a

I comitati di Milano, Parma e Roma in piazza Montecitorio per chiedere l’abolizione della Legge stadi La Repubblica

Salario minimo, la palla torna al Parlamento Il Manifesto

Quasi due mesi e mezzo dopo aver deciso la sospensiva della discussione sul salario minimo, alla Camera torna la proposta di legge delle opposizioni. La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha in ...L'ex campione di tennis: "Mettere a disposizione dei ragazzi la mia esperienza è per me un grande onore" ...