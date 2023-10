Monte bianco | persi due metri in due anni Gli scienziati | “Servono altri studi prima di incolpare il riscaldamento globale”

Per 9 settimane consecutive il Traforo del Monte Bianco rimarrà chiuso . A determinare lo stop ai trasporti “operazioni di manutenzione tecnica, in ...

Ilè stato misurato a 4.805,59 metri: esattamente 2,22 metri in meno rispetto alla precedente misurazione del 2021. Ad annunciarlo, in occasione di un incontro a Chamonix, la Camera dei ...Le chiusure programmate del Traforo delcosteranno all'export italiano 170 treni merci a settimana ". E' quanto afferma Lorenzo Zurino , Presidente del Forum Italiano dell'Export, primo Think tank specificamente dedicato alla ...

Il Monte Bianco ha perso due metri di altezza. La vetta più alta delle Alpi ora misura 4805,59 metri, esattamente 2,21 metri in meno rispetto al 2021. Lo ha stabilito un pool di geometri francesi dell ...Variazioni che però non sorprendono i geometri: è "dalla notte dei tempi - dicono - che l'altitudine del Monte Bianco oscilla continuamente. La cima rocciosa si eleva a 4.792 metri, ma è lo spessore ...