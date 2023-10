Mondiali di Skate a Ostia | tre Azzurri domani ai quarti di finale | è festa Italia

(Di giovedì 5 ottobre 2023)– Lucrezia Zarattini disegna una strepitosa run personale aidiin svolgimento aLido e vola aidiper le gare femminili. L’stacca la terza partecipazione tra le migliori otto nella competizione iridata, dopo la qualifica agli stessidima della maschile, per Alessandro Mazzara e Alessandro Sorgente. (leggi qui) L’Azzurra ha ottenuto 70 punti nell’impianto ‘The Spot’ con panorama il Mare di Roma. Come riporta la nota di fisr.it ‘C’è esultanza e soddisfazione nel team azzurro. Si è lavorato tanto nei mesi scorsi per questo appuntamento romano ma l’effetto di giocare in casa con il sostegno del pubblico amico, è andato oltre le più rosee aspettative. Dopo i risultati maschili ...

... sempre con l'organizzazione di Piace Skaters ASD, i campionatidi specialità, si è ... nella giornata di domenica si sono volte anche le competizioni internazionali per gli- board, ...... in anticipo rispetto aiche sicuramente si terranno nella prima metà del prossimo ...Battle Cup è stata organizzata dalla associazione sportiva Conero Roller sotto l'egida di Fisr e Word...

I Campionati mondiali di Skateboarding 2023 per la disciplina "Park", competizioni valide anche come tappa di qualificazione olimpica verso Paris 2024, sono in corso dall'1 all'8 ottobre dove si danno ...