Mondiali di Scherma Paralimpica | Giordan e Pasquino portano due bronzi all’Italia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Terni – La terza giornata dei Campionati del Mondo diTerni 2023 regalaaltri due, griffati da Rossanaed Edoardo, rispettivamente nelle prove individuali di spada femminile B e sciabola maschile A, facendo volare la spedizione azzurra a quota otto medaglie. Anche il giovedì di gare ha regalato grandi emozioni sulle pedane del PalaTerni, dove il Tricolore continua a fare bella mostra di sé sul podio, tra gli applausi di un pubblico numeroso ed entusiasta. Il bis sul podio di “Ross” Nella competizione di spada femminile categoria B conquista il bronzo Rossana, seconda medaglia per l’atleta campana dopo quella conquistata nella sciabola, ancora sul terzo gradino del podio. L’esaltante percorso della “prof” è ...

La terza giornata dei Campionati del Mondo diparalimpica Terni 2023 regala all'Italia altri due bronzi , firmati da Rossana Pasquino ed Edoardo Giordan , rispettivamente nelle prove individuali di spada femminile B e sciabola maschile A,

