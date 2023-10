Mondiali di Beach Volley | l’Italia in gara in Messico | il palio la qualifica olimpica

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tlaxcala – Da venerdì 6 ottobre prende il via il Mondiale disulle spiagge di Tlaxcala, Huamantla e Apizaco in. E’ la 14esima edizione della rassegna iridata ed è l’evento principale della stagione 2023. Chi vincerà il Torneo Iridato strapperà il pass per le Olimpiadi di Parigi. La competizione, che vede sei coppie azzurre in(tre coppie di uomini e tre coppie di donne), termina il 16 ottobre. Le interviste e il calendario (feder.it) Marta Menegatti e Valentina Gottardi, coppia numero dieci del seeding, sono state inserite nella Pool J insieme alle statunitensi Julia Scoles e Betsi Flint, alle austriache Dorina e Ronja Klinger e alla coppia del Costarica formata da Kianny María Araya Quesada e Angel Williams Paniagua. Le azzurre, reduci dall’ottimo quarto posto ...

No, non è sci di fondo o hockey su ghiaccio: è Beach volley , si gioca su una delle spiagge più calde e belle del mondo ma la Scandinavia si ...

Tre coppie azzurre al via di un Mondiale. Se si escludono le edizioni casalinghe non sono tante le occasioni in cui l’Italia si è presentata con un ...

domani in Messico (Tlaxcala, Huamantla e Apizaco) è in programma il via alla quattordicesima edizione dei Campionati del Mondo di Beach volley , con ...

... grazie al Presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia Francesco Tarantini sono state aperte ad un gruppo di ospiti dei Campionatidi Coastal Rowing eSprint in svolgimento a ...Domani in Messico (Tlaxcala, Huamantla e Apizaco) è in programma il via alla quattordicesima edizione dei Campionati del Mondo divolley, con in palio un posto ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Saranno quattro le coppie italiane ai nastri di partenza, una nel tabellone femminile e tre in quello maschile. Marta ...

Beach volley: mondiali al via, in Messico i pass per Parigi 2024 Agenzia ANSA

Beach volley, Mondiali 2023: l’Italia ci prova! Nicolai/Cottafava in gran forma, Ranghieri/Carambula per la ciliegina sulla torta e Rossi/Lupo… OA Sport

Saranno quattro le coppie azzurre ai prossimi Mondiali di Beach Volley che si giocheranno in Messico a partire da domani.Il futuro del beach parte da Cesena. Due talenti locali hanno conseguito un risultato eccezionale, avendo vinto quest’anno il campionato mondiale, il ...