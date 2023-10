Mondiali 2030 | ora è disputa per la finale | il Marocco vuole che si giochi a Casablanca

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ha fatto scalpore la notizia dell’assegnazione deidi calcioa Spagna, Portogallo e, con l’inserimento di una partita a testa in Argentina, Uruguay e Paraguay e la qualificazione automatica delle sei nazionali, ma adesso, con tutte queste nazioni coinvolte, parte lasull’organizzazione effettiva del torneo. Il, infatti, prova a prendere in contropiede Spagna e Portogallo e chiede che lavenga giocata ain uno stadio che sarebbe costruito esclusivamente in caso di ufficialità dell’atto conclusivo sul territorio nordafricano. Al momento non è nota la posizione di Spagna e Portogallo. Il presidente della federcalcio marocchina, Faouzi Kekjaa, infatti, ha presentato le sei sedi del progetto, quelle di Agadir, ...