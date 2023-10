Mondiali 2030 | ministro argentino Massa | “Questo Mondiale ha un valore patriottico per il nostro popolo”

Come noto, il Marocco è uno tra i paesi che punta ad ospitare la finale deidel. Con loro, anche Spagna e Portogallo. Tra le tre nazioni è stata trovata l'intesa per ospitare una candidatura congiunta e, di conseguenza, organizzare uno degli eventi sportivi più ...13 luglio 1930 nasceva il mondiale di calcio in Uruguay, con 13 squadre, di cui quattro europee. Cento anni più tardi, torna di nuovo in sud America. Ma quello delsarà in versione extralarge: 48 nazionali e 3 continenti. E' la via imboccata dalla Fifa, nel 2034 quasi sicuramente si tornerà al mondiale in un unico paese, l'Arabia Saudita; sarebbe tutto ...

Mondiale 2030 assegnato a Spagna, Portogallo e Marocco. Tre gare in Sudamerica - Sportmediaset Sport Mediaset

I Mondiali 2030 in Marocco, Spagna e Portogallo. Perché le partite inaugurali si giocheranno in Sudamerica Open

Come riportato da Calcio & Finanza, dopo l’annuncio da parte della FIFA della sede del prossimo Mondiale del 2030 (che si giocherà tra Spagna ... L’Arabia Saudita si candida ufficialmente per ospitare ...Il Marocco è uno dei paesi che ambisce ad ospitare la finale del Mondiale 2030 insieme a Spagna e Portogallo. Tutte e tre le nazioni hanno presentato insieme la candidatura ...