Mondiali 2030 | Marocco sfida a Spagna e Portogallo | vuole finale

Sei sedi per il Mondiale del 2030 con la voglia da parte del Marocco di ospitare la finalissima della competizione in quel di Casablanca . Ad ...

Il Marocco contenderà a Spagna e Portogallo la possibilità di ospitare la finale deidi calcio del. I tre paesi hanno presentato insieme la candidatura per organizzare l'evento internazionale ma il dossier non è stato ancora svelato. Il presidente della Federcalcio ...... le tre partite inaugurali di Argentina, Uruguay e Paraguay in casa e poi si prende un aereo con destinazione Spagna, Portogallo e Marocco, la vera sede a tre dei Campionati

Il Marocco contenderà a Spagna e Portogallo la possibilità di ospitare la finale dei Mondiali di calcio del 2030. I tre paesi hanno presentato insieme la candidatura per organizzare l'evento internazi ...Orgoglioso di essere con l’Arabia Saudita nel suo viaggio calcistico”. C’è una ragione precisa per cui i Mondiali del 2030 si svolgeranno in tre continenti: aprire la strada ai Mondiali del 2034 in ...