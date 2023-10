Mondiali 2030 in sei paesi | Infantino | “Messaggio di pace e inclusione”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Idi calcio sono stati assegnati a Portogallo, Spagna e Marocco, ma tre partite si giocheranno in Uruguay, Argentina e Paraguay. Di fatto la Coppa del Mondo unirà seie tre continenti. Un modo per celebrare “nel modo più appropriato” i 100 anni della Coppa del mondo di calcio, spiega il presidente della Fifa, Gianni. “La prima di queste si giocherà, ovviamente, nello stadio in cui tutto è iniziato, il mitico Estadio Centenario di Montevideo”, spiega il numero 1 della Fifa. Tornando ai treorganizzatori, ha sottolineato: “Due continenti: Africa ed Europa uniti non solo nella celebrazione del calcio, ma anche nel fornire una coesione sociale e culturale unica. Un grandedi, tolleranza e”. ...