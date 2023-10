Mondiale 2030 | ufficializzate le sedi | svolta incredibile!

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Scelti i Paesi che organizzeranno l’appuntamento iridato: si tratterà di un torneo itinerante che abbraccerà addirittura tre continenti Il calcio, come il mondo, sta cambiando e gli appassionati saranno costretti ad adattarsi. Gli integralisti hanno dovuto smussare un po’ i propri angoli negli ultimi anni, dovendo fare conto con uno sport che guarda sempre più Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

"Il comitato esecutivo della Fifa approva all'unanimità il dossier Marocco - Spagna - Portogallo come candidatura unica per l'organizzazione della ...

Per la prima volta i Mondiali di calcio si giocheranno su tre continenti . La FIFA ha reso noto che la candidatura congiunta di Marocco, Portogallo...

Si svolgeranno in Argentina, Uruguay e Paraguay le partite inaugurali del Mondiale 2030 . Ad annunciarlo, tramite un tweet pubblicato sul proprio ...

Nella giornata odierna è stata assegnata l'organizzazione del Mondiale 2030 , che si giocherà in addirittura tre continenti

Saranno Spagna , Portogallo e Marocco ad ospitare per la prima volta nella storia la fase finale del Mondiale 2030 . Ma non è l’ unica novità, dal ...

La Fifa ha assegnato il Mondiale 2030 a Spagna, Portogallo e Marocco. In più, modello Tour de France, le prime tre partite si giocheranno Argentina, ...

