Molise | prendono una zuppa di pesce a testa e mostrano quanto hanno speso | Ecco lo scontrino del ristorante a Campomarino

(Di giovedì 5 ottobre 2023), vanno a mangiaresui social loqual è stata la spesa in due, una pittoresca località costiera situata nella regione del, offre una straordinaria esperienza culinaria che riflette la tradizione gastronomica della regione e la sua vicinanza al mare Adriatico. Le attrazioni culinarie qui spaziano dai piatti difresco alle specialità locali, creando un paradiso per gli amanti della buona cucina. Ilfresco è la star indiscussa della cucina del posto. Uno dei piatti più celebri è il "brodetto," unadiricca e saporita, preparata con una varietà di pesci come triglie, calamari e seppie. Questa ...

Da questo momento i rossoblùin mano le redini del confronto e lo stesso Ferrara firma il poker per il Cln Cus. La squadra di Antonio Di Stefano arrotonda ulteriormente il risultato ...... meno equilibrate sono apparse le gare in riva all'Adriatico ed in Alto. Al "Cannarsa" i ... Infatti, nel prosieguo di gara i marsicani, ora miglior attacco del girone con 11 reti,il ...

Carabinieri, generale Neosi comandante Legione Abruzzo e Molise Agenzia ANSA

Calcio a 5, Cln Cus Molise, esordio ok in coppa Divisione under 23 ... Il Giornale del Molise

L’Italia è la terza nazione al mondo per numero di atleti registrati alla FEI nell’anno 2022, ovvero che prendono parte a manifestazioni internazionali. Con 3.529 atleti registrati, l’Italia si confer ...AVEZZANO – Travolgente blitz dell’Avezzano in Molise: espugnato il campo del Vastogirari per 5-1. La squadra di Ferazzoli, alla lunga, ha imposto la superiore qualità, prendendo il largo. Altra prova ...