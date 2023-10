Modena Vs Palermo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli emiliani vogliono la vittoria per riaffacciarsi nelle zone alte della classifica, mentre i siciliani vanno a caccia del Parma capolista.Vssi giocherà sabato 7 ottobre 2023 alle ore 14 presso lo stadio Braglia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I canarini sono reduci da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate, in virtù del punto conquistato contro il Sudtirol e della disfatta subita in casa per mano del Venezia. Situazione opposta in casa dei rosanero, reduci da due vittorie consecutive, a Venezia per 1-3, e in casa per 2-1 contro il Sudtirol. La vetta della classifica adesso dista solo 4 punti. LE...