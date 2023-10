Modena-Palermo | Corini | “Avversari di valore | noi sostenuti dal muro rosanero”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il, guidato da mister Eugenio, va a caccia della terza vittoria di fila sul campo del, una trasferta insidiosa per la formazione. Vogliono chiudere nel migliore dei modi il tour de force (con i canarini sarà la quinta gara in 22 giorni), per poi tirare il fiato nella settimana della sosta per le Nazionali. L’allenatore delha parlato in conferenza stampa: “Ilgià l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato e ha mantenuto la stessa base. Giocano molto sulla profondità e hanno giocatori qualitativi in diversi reparti. È una squadra che ha un buon palleggio, sa attaccare e difendere bene. Sta meritando di essere dove è. Siamo consapevoli di affrontare una squadra dicon giocatori molto bravi“. I ...