Mls | Inter Miami ko senza Messi | sconfitta per 4-1 contro i Chicago Fire

Shaqiri e Haile - Selassie hanno trascinato i Chicago Fire al successo contro l'Miami di Messi (assente). Sia il nazionale rossocrociato che l'ex Lugano hanno messo a segno una doppietta nel 4 - 1 rifilato alla squadra della ...Sorpresa nellacon la sconfitta pesante dell'Miami che ha perso sul terreno dei Chicago Fire con il punteggio di 4 - 1. Lo svizzero Shaqiri e Maren Haile - Selassie hanno segnato una doppietta per i ...

Maren Haile-Selassie and Xherdan Shaqiri each had a brace as Chicago Fire FC earned a crucial 4-1 win over Inter Miami CF, which is winless in all four MLS games its played without Lionel Messi. Here ...The former Liverpool and Bayern Munich player scored the fourth and final goal of the match in front of more than 60,000 fans, which was a record attendance at Soldier Field.