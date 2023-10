Milan | zero gol in quattro partite di Champions di fila | è la prima volta nella storia

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Una due facce inLeague. Solido in fase difensiva, ma con un mal di gol che adesso inizia ad essere pesante per le sorti del girone di ferro con Borussia, Newcastle e Psg (prossima avversaria). Con gli 0-0 contro inglesi e tedeschi, ilha fatto registrare un record negativo per la sua. La squadra di Pioli non ha segnato in 4 match didiLeague / Coppa dei Campioni per lasua. L’ultima rete delmassima competizione continentale è quella di Giroud nel quarto di finale contro il Napoli. Inoltre, come riporta Opta, i rossoneri non avevano mai pareggiato i primi 2 incontri giocati in una fase a gironi di ...