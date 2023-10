Milan | Balotelli risponde a Cassano | “Troppo facile attaccare Leao adesso | paragone con Alvarez non ci sta”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Mario, intervistato da Vox to Box di Tvplay, ha detto la sua sulla diatriba di queste ore tra Antonioe Rafael. Quest’ultimo ha risposto con ironia e stizza alle critiche dell’ex calciatore dopo Borussia Dortmund-si schiera dalla parte del portoghese. “si trova in una situazione complicata, perchè ilè sulle sue spalle e per questo rischia di bruciarsi – spiega l’ex attaccante rossonero – Ilditranon ci sta, perchè giocare nelo nel City sono due cose completamente diverse.ha reagito ma anche Antonio quando giocava certi commenti non li prendeva di certo bene. ...