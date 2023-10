Migranti | redistribuzioni ferme al palo Accordicchio Ue sui rifugiati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dopo lo stallo di venerdì scorso, quando il ministro Matteo Piantedosi ha lasciato di fretta e furia il tavolo di Med 9 sui profughi per via dei contrasti con la Germania, alla fine è arrivato l’accordo sul nuovo regolamento per la gestione delle crisi migratorie tra i Paesi Ue che, salvo colpi di scena, sarà ratificato tra oggi e domani nel corso del vertice di Granada dove dovrebbe tenersi anche un bilaterale ad alta tensione tra il cancelliere Olaf Scholz e la premier Giorgia Meloni. Al governo solo un contentino sulle Ong ma nell’europeo suinon c’è la redistribuzione obbligatoria Per superare le diffidenze reciproche tra il fronte dei Paesi mediterranei, i quali chiedono maggiore condivisione degli oneri derivanti dai flussi migratori, e quello degli Stati continentali, decisi a smarcarsi da ogni obbligo di redistribuzione, ...