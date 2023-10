Migranti | Ostellari | ' video Catania lascia ancora sgomenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Esprimo la mia solidarietà alle donne e agli uomini delle nostre Forze dell'Ordine. Ildiffuso in queste ore e risalente al 2018. Lo Stato e i suoi rappresentati sono chiamati a onorare chi rischia la vita ogni giorno per la sicurezza di tutti e, lo auspico, non a confondersi con frange di facinorosi". Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea, commentando ilpostato dal ministro Matteo Salvini sulla presenza del giudice di, Iolanda Apostolico, a una manifestazione del 2018 organizzata per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti.