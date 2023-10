Migranti | nuovo sbarco nella notte a Lampedusa

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Palermo, 5 ott. (Adnkronos) -di. Sono 46 le persone arrivate. Tra loro anche un minore. Sono sbarcati al molo Favaloro dalla motovedetta delle Fiamme gialle. Il barchino in legno su cui viaggiavano era stato individuato e 'scortato' dall'ong Nadir. Arrivano dall'Egitto, dal Bangladesh, dal Pakistan e dalla Siria. L'imbarcazione è partita dal porto di Zuara, in Libia. Intanto 63 ilasceranno oggi l'hotspot dell'isola. Nel centro di contrada Imbriacola gli ospiti, dopo gli ultimi approdi e trasferimenti, sono 125, tra cui 21 minori non accompagnati. In 63 stamani verranno scortati dalla Polizia al porto per essere imbarcati sulla nave Sansovino diretta a Porto Empedocle (Agrigento). Ieri gli sbarchi di ...

È già attivo il nuovo centro di frontiera per le espulsioni accelerate dei Migranti a Pozzallo , in provincia di Ragusa. Si tratta della prima di ...

Arrivate 46 persone. Si svuota hotspot Lampedusa, oggi via in 63sbarco dinella notte a Lampedusa. Sono 46 le persone arrivate. Tra loro anche un minore. Sono sbarcati al molo Favaloro dalla motovedetta delle Fiamme gialle. Il barchino in legno su ...... significa abbandonare immediatamente ogniinvestimento in carbone, petrolio e gas. Una linea ... tra cui la crisi idrica e le persone. Un futuro di giustizia climatica deve includere ...

Migranti, ok al nuovo patto tra i Paesi Ue (e sulle Ong la spunta l'Italia) EuropaToday

Migranti, cosa prevede il nuovo accordo Ue. “In caso di crisi i Paesi ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 5 Ottobre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.Palermo, 5 ott. (Adnkronos) - Sono 125 i migranti presenti questa mattina all'hotspot di Lampedusa. Tra loro ci sono 21 minori non accompagnati. In mattinata è previsto un trasferimento di 63 persone ...