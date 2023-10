Migranti | Magi +Europa | ' Meloni rivendica la vittoria ma l' Italia esce sconfitta'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Spetta al governo notificandolo al Consiglio europeo stabilire quali siano i cosiddetti ' Paesi di origine sicuri per i ...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Il ministro Nordio visibilmente imbarazzato per la questione che gli abbiamo posto e per i termini in cui l'abbiamo posta ...