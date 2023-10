Migranti | Giorgia Meloni | “Siamo tutt’altro che isolati in Ue”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) (Adnkronos) – La presidente del Consiglio,, dopo l'accordo raggiunto ieri a Bruxelles sulla posizione negoziale sul regolamento sulle crisi migratorie, è "soddisfatta di un testo che va molto più incontro alle esigenze italiane. Sono contenta – aggiunge a Granada, a margine del summit della Comunità Politica Europea – del fatto che credo si sia dimostrato chetutt'altro che, in questa trattativa. Che, bene o male, la percezione e gli intenti dell'Europa sulla materia della migrazione stanno evolvendo verso una linea più pragmatica, di legalità, che vuole combattere i trafficanti, che vuole fermare l'immigrazione illegale e gestire l'immigrazione legale. Che è l'unico modo anche per dare alle persone una vita dignitosa". La premier sottolinea poi che la Commissione Europea è attiva sulla ...

Giorgia Meloni è a Granada, in Spagna, per partecipare al vertice della Comunità politica europea, previsto per oggi, giovedì 5 ottobre, e per domani: sul tavolo il dossier migranti e altri temi caldi ...L'emergenza migranti a L'Aquila diventa un'opportunità grazie al modello di inclusione che la città abruzzese dimostra di essere.