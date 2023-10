Migranti | domani Salvini a processo Open Arms | da leader Lega ' sconcerto' su caso Catania

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Il vicepremier e ministro Matteosarà a Palermo per l'udienza del: indi condanna, rischia fino a 15 anni. E' quanto si legge in una nota della, che ricorda come "questa mattinaha postato un video su X con una manifestazione dell'estrema sinistra al porto didel 25 agosto 2018, video in cui il deputato siciliano dellaAnastasio Carrà ha riconosciuto il giudice Iolanda Apostolico che ha sconfessato il decreto Cutro". "Alcuni media - sottolineano i leghisti- hanno sottolineato la presenza nel video anche del compagno di lei, a sua volta funzionario del Palazzo di Giustizia etneo, pubblicamente schierato contro la ...

Giorgia Meloni è atterrata a New York con la figlia Ginevra dove presenzierà alla 78ª Assemblea generale dell'Onu . Per domani è atteso l'intervento ...

cerca re "alleati" per sostenere in Europa le priorità dell'Italia a partire dalla questione dei migranti . E' questo l'obiettivo della presidente del ...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Una 'due giorni' in Andalusia, a Granada , per prendere parte al vertice della Comunità politica europea -formato composto ...

La premier al vertice della Cpe in Spagna. Domani incontrerà Scholz. «Un'occasione per ragionare sui passi da farsi insieme»

La premier Giorgia Meloni saluta con favore l'intesa suiarrivando al vertice della ... Con Olaf Scholz "abbiamo un bilaterale, ci siamo sentiti in questi giorni, sarà un'occasione per ...La premier Giorgia Meloni saluta con favore l'intesa suiarrivando al vertice della ... Con Olaf Scholz "abbiamo un bilaterale, ci siamo sentiti in questi giorni, sarà un'occasione per ...

Meloni: domani bilaterale con Scholz, focus sui migranti Il Sole 24 ORE

Migranti, Meloni: 'Soddisfatta dell'accordo Ue, mostra che non siamo isolati' TGLA7

Ordigno bellico rinvenuto nel mare di Galati Marina quest’estate. La Capitaneria di Porto di Messina ha fissato per la giornata di domani, venerdì 6 ottobre… Leggi ...Milano, 5 ott. (LaPresse) – “Il vicepremier e ministro Matteo Salvini domani sarà a Palermo per l’udienza del processo Open Arms: in caso di condanna, rischia fino a 15 anni. Questa mattina Salvini ha ...