Migranti | Delmastro Fdi | ' giudice Firenze ha esondato da proprie prerogative'

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Il governo sta ottenendo grandi risultati sul fronte dell'immigrazione, come il successo di ieri in Europa sulle ong. Ma evidentemente in Italia qualcuno continua a esondare dai propri compiti". Con queste parole il sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d'Italia, Andrea, commenta con Affaritaliani.it la decisione del Tribunale didi non rimpatriare un richiedente asilo per aver ritenuto la Tunisia un Paese non sicuro. "Non spetta a undecidere se la Tunisia è un Paese sicuro o meno. Queldihadalle", spiega. Vede un disegno di una parte della magistratura contro il governo di centrodestra, visto che siamo al secondo caso dopo Catania? ...