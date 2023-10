Migranti | Biden fa marcia indietro su stop a Muro

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ok a nuovo tratto al confine con il Texas. Trump lo attacca: "Ora aspetto che si scusi con me e con l'America" Di fronte al continuo, inarrestabile flusso dial confine meridionale, Joefasulloalla costruzione deldi Donald Trump. E la sua amministrazione annuncia che userà i fondi stanziati nel 2019 per la costruzione di un nuovo tratto, di una trentina di chilometri, sulla frontiera in Texas. “Al momento c’è un acuto e immediato bisogno di costruire barriere fisiche e strade in prossimità del confine per impedire ingressi illegali negli Stati Uniti nelle aree interessate dal progetto”, ha dichiarato il ministro per la Sicurezza Interna, Alejandro Mayorkas. Parole che sono musica per lo orecchie di Trump che è immediatamente andato ...

L'emergenza migranti mette in ginocchio New York , ma la Casa Bianca resta sorda agli appelli del sindaco Adams che sfodera il pugno di ferro

Nell'annuncio indicato dalla "Gazzetta Ufficiale" americana non sono state fornite mappe geografiche , presumibilmente per non scatenare ...

Ok a nuovo tratto al confine con il Texas. Trump lo attacca: "Ora aspetto che si scusi con me e con l'America" Di fronte al continuo, inarrestabile flusso dial confine meridionale, Joefa marcia indietro sullo stop alla costruzione del Muro di Donald Trump . E la sua amministrazione annuncia che userà i fondi stanziati nel 2019 per la ..."Chissà sesi scuserà con me e con l'America per averci messo così tanto tempo e per aver consentito al nostro paese di essere inondato con 15 milioni di", mette in evidenza Trump. ...

Migranti, marcia indietro Biden su stop a Muro Adnkronos

Migranti Usa, Biden alza il muro al confine: l'ipocrisia dem sulle ... ilGiornale.it

Ok a nuovo tratto al confine con il Texas. Trump lo attacca: "Ora aspetto che si scusi con me e con l'America" Di fronte al continuo, inarrestabile flusso di migranti al confine meridionale, Joe Biden ...L’amministrazione Biden fa marcia indietro: sì al muro al confine col Messico. L’amministrazione Usa ha infatti annunciato una deroga a 26 leggi federali nel Texas meridionale per consentire la ...