Michelle Hunziker | lite con la truccatrice dopo il risveglio a Monaco | «Non fai il mio lavoro | fai la soubrette»

(Di giovedì 5 ottobre 2023)si è risvegliata aquesta mattina. Nella giornata di ieri, infatti, la showgirl ha condiviso delle immagini in compagnia della sua inseparabile esperta di bellezza,...

In occasione dell'apertura dello Swiss Family Village, che è approdato a inizio autunno nel cuore di Milano, la conduttrice tv, imprenditrice beauty ...

Michelle Hunziker ha spesso condiviso con i suoi fan la sua passione per il karate Kyokushinkai, uno sport a cui l'ha introdotta l'ex marito Eros ...

Michele Morrone la sua confessione shock: La droga che ho provato non mi fa schifo ma… Lo scambio di amicizia sui social tra ...

Michelle Hunziker ha rivelato di star parte ndo per una nuova avventura . Si tratta di un viaggio che inizierà a breve. Nelle sue Instagram stories, ...

è una tris mamma e nonna orgogliosa . "Mio nipote " ha detto in un'intervista al settimanale "Vanity Fair" in occasione dell'apertura dello Swiss Family Village a Milano - ...... venerdì 7 ottobre in piazza Santuario si ride con i 4 Gusti Cabaret, sabato ad esibirsi sarà la cantante Daria Biancardi, vincitrice del talent musicale di Canale 5 condotto dae J ...

Michelle Hunziker, il nuovo sport fa impazzire le figlie: «È una vera mania...» ilmattino.it

Michelle Hunziker: “Adoro stare con le mie figlie, mio nipote diventerà un gentleman” TGCOM

Michelle Hunziker si è risvegliata a Monaco questa mattina. Nella giornata di ieri, infatti, la showgirl ha condiviso delle immagini in compagnia della sua inseparabile esperta di bellezza, dicendo ...Michelle Hunziker ha rivelato di star partendo per una nuova avventura. Si tratta di un viaggio che inizierà a breve. Nelle sue Instagram stories, infatti, la conduttrice si ...