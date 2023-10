«Mia moglie in ritardo | io volevo vedere la partita | così la mia famiglia si è salvata dall’incidente di Mestre»

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il 30enne Ferhat e la 31enne Emine, arrivati a Venezia da Heidenheim con la loro figlia Zara di 1 anno, volevano rientrare dalla gita a Venezia in tempo per Copenhagen-Bayern. «C’era la Champions League. Ma abbiamo saltato l’orario delle 19.30 di due minuti. Mi sono lamentato con mia: faremo tardi per colpa tua e non posso guardare laper colpa tua. Poi abbiamo aspettato la corsa successiva alla stazione Marittima. Abbiamo atteso un’ora: 20.30, 35, 40, il bus ancora non c’era. Altri hanno chiamato l’hotel e hanno detto che c’era stato un grosso incidente, ma ovviamente ancora non sapevamo che era la nostra corriera». Ferhat, come ha raccontato alla Bild doveva prendere il pullman coinvolto nell’incidente di. Ildellaha salvato la vita a tutti e tre. «Mentre ...