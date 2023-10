Mestre | parla l’autista del pullman fermo al semaforo | «Ho visto del fumo uscire dalla parte posteriore prima della caduta»

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 ottobre 2023) «Io sono quello che nel video dell’incidente èal. Hoil bus sopraggiungere alla mia destra, poi l’hocadere nel vuoto». È questa la testimonianza del conducente del mezzo affiancato daldi turisti caduto martedì 3 ottobre a. L’uomo ha raccontato ciò che hala sera del terribile incedente in un’intervista a Pomeriggio Cinque. «Hoil retrotreno del mezzo alzarsi davanti a me, e poi precipitare. Ilcorreva a una velocità ragionevole per quel tratto di strada. Era sulla sua traiettoria, mi sembrava avere un moto costante». A un certo punto, l’uomo ricorda di aver«del, o qualcosa di simile, sulla...