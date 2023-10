(Di giovedì 5 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Padre, madre, due bambine di 8 e 13 anni : non si è salvato nessun componente dellarumena rimasta vittima dell'del bus a. Tra le ...

La7.it - Padre, madre, due bambine di 8 e 13 anni : non si è salvato nessun componente della famiglia rumena rimasta vittima dell' incidente del bus a. Tra le 21 vittime c'è un intero ...C'è un'famiglia di cittadini romeni, che però si era trasferita per lavoro in Germania, tra le vittime dell'incidente del cavalcavia di. Si tratta dei coniugi Mircea e Mihaela Ogrezeanu, di 45 ...

Mestre: intera famiglia sterminata nell'incidente. Morti genitori e due bimbe TGLA7

La sposa incinta, la bimba di 17mesi, la famiglia distrutta: le vittime della strage di Mestre TGCOM

MESTRE - Piccole, innocenti ... Le ultime due piccole sono le sorelline Aurora Maria e Georgiana Elena Ogrezeanu: sono le bimbe romene dell'intera famiglia scomparsa nel tragico incidente. La famiglia ...Prima la gita a Venezia, tra foto e sorrisi, poi il buio del cavalcavia. Tra le vittime del terribile incidente del bus a Mestre c’è anche un’intera famiglia romena. A perdere la vita nel tremendo sch ...