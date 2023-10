Mestre | identificate le 21 vittime del bus precipitato | sotto accusa il guardrail

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sono state tutteledella tragedia di, dove la sera del 3 ottobre un pullman di turisti èdal cavalcavia della Vempa provocando 21 morti e 15 feriti. Si tratta di 9 cittadini ucraini, 4 romeni, 3 tedeschi, un italiano (l’autista), un croato, 2 portoghesi e un sudafricano. Il pullman stava rientrando a Marghera dopo essere stato a Venezia. Tra le, tutti cittadini stranieri tranne l’autista, figurano anche un bambino di un anno e mezzo, un ragazzo di 12 anni e una ragazza minorenne. Nonché una ragazza croata di 25 anni in viaggio di nozze con il marito coetaneo, ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. La giovane aspettava un bambino. Identificati anche 13 dei 15 feriti. Si tratta di 5 ucraini, 4 tedeschi, 2 spagnoli, un croato e un francese. Sono ...