Mestre | ecco cosa sappiamo sulle cause dell’incidente

(Di giovedì 5 ottobre 2023) . Sul bus viaggiavano turisti di diverse nazionalità Continua in lavoro di esperti e forze dell’ordine per capire le, che ieri ha causato ala morte di 21 persone. Il bus turistico è caduto in una scarpata, facendo un volo di almeno 15 metri. Uno dei vigili del fuoco impegnato nei soccorsi ha detto al Corriere della Sera: «Se l’impatto con il terreno fosse avvenuto su una fiancata, non ci sarebbero stati così tante vittime e feriti gravi». Invece, il mezzo elettrico è caduto, capovolto, sulla parte superiore, non lasciando scampo alla maggior parte dei viaggiatori. Maha potuto provocare l’incidente? A questa domanda si cerca di dare una risposta e le ipotesi sono di diversa natura. Si parla di un malore dell’autista o di una manovra azzardata. #Marghera (VE), bus elettrico caduto da ...