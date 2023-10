La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo su quanto avvenuto ieri sera, quando un bus elettrico ha sfondato il guard rail precipitando per 10 ...

Passeggeri di varia nazionalità, trovati documenti tedeschi e ucraini. Prima ipotesi sulle cause: un malore dell’autista, un italiano di 40 anni

Passeggeri di varia nazionalità, trovati documenti tedeschi e ucraini. Prima ipotesi sulle cause: un malore dell’autista, un italiano di 40 anni

... il Papa apre il sinodo dei vescovi Ultimo Aggiornamento 04/10/23 Fotogallery - Alberto Rizzotto, l'autista del bus precipitato dal cavalcavia aUltimo Aggiornamento 03/10/23 Fotogallery - A .... Forse tutto quello che c'è da vedere è questo guardrail di settant'anni fa, come una vecchia ... PartitiCroazia, stavano in un bungalow al campeggio Hu di Marghera: "Camping in Town". ...

Mestre, pullman precipita dalla sopraelevata: 3 minori tra i 21 morti. «Il mezzo viaggiava ... Il Sole 24 ORE

Mestre, dalla neo sposa croata alla bimba tedesca di un anno e cinque mesi: chi sono le vittime della strage TGCOM

MESTRE (VENEZIA) - «Purtroppo non era un guard rail ma una ringhiera». Queste le parole di Massimo Fiorese, l'amministratore delegato di La Linea, la compagnia di trasporto di cui faceva parte il bus ...C'e' l'ipotesi di omicidio stradale plurimo nel fascicolo di inchiesta aperto dalla Procura di Venezia, per il momento senza indagati, sul ...