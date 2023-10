Mertens incanta con il Galatasaray | i napoletani | “Non finiremo mai di rimpiangerlo”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) A prendersi la scena nella serata di Champions League tra Manchester United eè stato l’ex Napoli Dries. Nella calda serata di Champions League, un’emozione travolgente ha scosso Old Trafford, dove ilha sconfitto il Manchester United, lasciando i tifosi dei Diavoli Rossi increduli. Nonostante la prestazione deludente dell’ex portiere dell’Inter, Onana, è stata la ‘stella’ Driesa risplendere ancora una volta. L’abile attaccante ha fatto parlare di sé, contribuendo in modo significativo alla clamorosa vittoria turca.ha dimostrato ancora una volta di cosa è capace, mettendo a segno giocate spettacolari e dimostrando astuzia nell’approfittare degli errori avversari. Il suo coinvolgimento nell’azione del rigore, frutto di un’opportunità sfruttata con ...

Sono in tanti a storcere il naso di fronte alle tante partenze eccellenti Insigne,, ... La cui stagione prosegue con la goleada al Monza, in cui Kvaracon una spettacolare doppietta e ...Belgio - Marocco,entra ema non basta . Belgio - Marocco, il giallo del portiere che entra in campo e chiede il cambio. Un episodio singolare accade prima del fischio iniziale. Il ...

Dries Mertens incanta ancora con le sue giocate ed anche ad Old Trafford ha messo il suo zampino nella clamorosa vittoria del Galatasaray contro lo United.