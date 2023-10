Merchant acquiring | accordo strategico tra Banca del Fucino e Worldline

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) –delhanno sottoscritto una partnership strategica di lungo periodo riguardo all'attività dididel.Al ramo dididelfanno riferimento oltre 3.000 esercenti per un totale di circa 5.500 POS (point of sales) che nel 2022 hanno generato transazioni per un volume di circa 500 milioni di euro.L'include il trasferimento alla controllata italiana didell'attività disul circuito nazionale didele una contestuale partnership commerciale di lungo periodo ...