Meloni | “Sui migranti siamo tutt’altro che isolati” E conferma il bilaterale con Scholz video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ci sarà anche uncon Olafnel programma della due giorni di Giorgiaa Granada, dove oggi è in programma il vertice della Comunità politica europea e domani il Consiglio informale europeo. A dare notizia dell’incontro, che i pronostici della vigilia davano come molto probabile, è stato lo stesso premier, in un punto con la stampa prima dell’inizio del summit della Cpe. Con il cancelliere tedesco “abbiamo undomani mattina. Cisentiti nei giorni scorsi, sicuramente sarà un’occasione per ragionare di come fare passi avanti soprattutto su quello che interessa l’Italia: il tema della dimensione esterna, gli accordi con il Nordafrica, la guerra ai trafficanti”., oggi, a margine della Cpe ha anche incontrato Volodymyr ...