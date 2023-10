Meloni | Sui migranti non siamo isolati E annuncia un bilaterale con Scholz

...della magistratura contro il governo. Oltretutto la sentenza ha evidenziato che la Tunisia non è un Paese sicuro, creando un caso giuridico che potrebbe avere in futuro effetti negativi..."Sono soddisfatta, siamo tutt'altro che isolati. La percezione sta evolvendo verso la tutela della percezione legale". Lo ha detto la premier Giorgiamigranti arrivando al vertice della Cpe a Granada. "Sulla dimensione esterna bisogna correre ancora di più, c'è un lavoro importante della Commissione ma i tempi sono qualcosa su cui ...

Con Olaf Scholz «abbiamo un bilaterale domani, ci siamo sentiti in questi giorni, sarà un’occasione per ragionare su come fare passi in avanti sulla dimensione esterna soprattutto». Lo… Leggi ...Sul tema migranti, Giorgia Meloni afferma che l'Italia è "tutt'altro che isolata" in Ue. "Sono sicuramente soddisfatta della piega che ha preso il dibattito sul Patto di migrazione e asilo - aggiunge ...