Meloni | nuovo viaggio all’estero | tanti i temi da trattare

Leggi su notizie

(Di giovedì 5 ottobre 2023)per la premier Giorgia: sonossimi isul tavolo pronta ad affrontaredi lavoro,, per Giorgia. La presidente del Consiglio è attesa in Andalusia, precisamente a Granada, pronta a prendere parte al vertice della Comunità politica europea. Parteciperanno 44 Paesi, 27 Stati membri dell’Ue e 17 Paesi partner. La premier dovrebbe arrivare nelle prossime ore in Spagna. Alle 12:30 è già in programma una riunione. Dovrebbe esserci anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Prima di lui interverranno il presidente spagnolo Pedro Sanchez e vertici Ue. La premier Giorgia(Ansa Foto) Notizie.comSenza dimenticare anche la ...