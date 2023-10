Meloni nel Ppe | fusione tra Fratelli d' Italia e Forza Italia La Lega resta fuori Rivoluzione per il Cdx Anticipazione

“Giorgia Meloni affossa il salario minimo con la complicità del Cnel di Brunetta, volta no le spalle a quasi 4 milioni di lavoratori e lavoratrici ...

Salario minimo , capigruppo M5s nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato, Valentina Barzotti e Orfeo Mazzella, in una dichiarazione congiunta hanno ...

Angelo Bonelli, deputato di AVS, in esclusiva ai nostri microfoni: “L’Italia ha rinunciato a battersi per la distribuzione. Non parlerei di ...