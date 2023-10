Meloni fa asse con Sunak su migranti | insieme contro trafficanti

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L'idea era nata al G20 di Nuova Delhi e si è concretizzata oggi a Granada: Giorgiae Rishifanno fronte comune e lanciano un nuovo "format" -allargato a Paesi europei ma fuori dall'Unione - per mettere in campo iniziative comuni per la lottail traffico di esseri umani.A margine del summit della Comunità politica europea, si sono riuniti oltre alla presidente del Consiglio e al premier britannico, i primi ministri dei Paesi Bassi Mark Rutte e dell'Albania Edi Rama, a cui si sono aggiunti il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.nte il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ma anche il padrone di casa Pedro Sanchez: gli spagnoli non avrebbero gradito l'iniziativa, dato che il tema deinon era nell'agenda della Cpe ...

Arrivando a Granada, in mattinata,si e' detta soddisfatta per un testo che va molto piu' incontro alle esigenze dellItalia, abbiamo dimostrato che siamo tuttaltro che isolati in questa ...Arrivando a Granada, questa mattina,si e' detta soddisfatta per un testo che va molto piu' incontro alle esigenze dellItalia, abbiamo dimostrato che siamo tuttaltro che isolati in questa ...

Meloni fa asse con Sunak sui migranti: insieme contro i trafficanti Tiscali Notizie

Migranti, Meloni cerca l'asse con Macron. La Lega attacca la ... Agenzia ANSA

Riunione ristretta sui migranti, presieduta da Meloni e Sunak con von der Leyen, Macron, Rutte e Rama. La premier a Granada in Spagna per il ...Granada, 5 ott. (askanews) – L’idea era nata al G20 di Nuova Delhi e si è concretizzata oggi a Granada: Giorgia Meloni e Rishi Sunak fanno fronte comune e lanciano un nuovo “format” -allargato a Paesi ...