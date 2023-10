Meloni bellicista | spende in armamenti e taglia la Sanità | sparata di Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) "Il governo persegue in una strategiae guerrafondaia e addirittura il ministro Tajani ha annunciato l'ottavo invio di aiuti militari. Tra l'altro non c'è piena sintonia, Crosetto appare sorpreso della notizia e abbiamo chiesto al ministro Crosetto di venire a riferire in Parlamento. La verità è che mentre le altre democrazie, pensate agli Stati Uniti, per lo meno discutono queste questioni centrali in Parlameno, il nostro governo fa tutto senza confrontarsi con i rappresentanti del popolo nella sede idonea, il Parlamento". Lo ha detto il leader di M5s Giuseppe, parlando con i cronisti all'uscita da Montecitorio.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev