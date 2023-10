Medjugorje Messaggio per oggi | come aprire il nostro cuore

La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi , vuole metterci in guardia da un grave pericolo per la nostra anima. Purtroppo ignoriamo sempre di più ...

La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi , ci esorta a credere nella potenza della preghiera . Non siamo coscienti di ciò che può ...

La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi , ci richiama all’urgenza di un risveglio spirituale perché c’è in gioco il futuro ...

La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi ci dà le istruzioni per trovare la via per la nostra vera felicità. In che modo la nostra felicità è ...