Max Verstappen campione se | le combinazioni nella Sprint Race del GP Qatar di F1

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Un appuntamento che potrebbe contribuire a scrivere una nuova, piccola, pagina di storia all’interno dell’universo della Formula 1. Nel weekend dominato, almeno nel mondo delle quattro ruote, dal Gran Premio delsulla pista di Losail, il pilota della Red Bull potrebbe mantenere il titolo di numero uno del Circus mettendo a referto il terzo successo consecutivo. Dopo aver vinto con Sergio Perez l’alloro dedicato ai Costruttori, il fenomeno olandese dovrà rivaleggiare proprio con il compagno di squadra messicano, ultimo che potrebbe infastidirlo, per ufficializzare la nuova vittoria iridata. Maxdel mondo se? Ecco tutte ledellache potrebbe già eleggere il figlio d’arte come sovrano del Mondiale 2023. Max...

Max Verstappen è tornato a vincere in Giappone dopo la parentesi negativa di Singapore e adesso per lui conquistare il terzo titolo Mondiale è una ...

Non sarà un weekend qualunque per la Formula 1 che manderà in scena il GP Qatar da Losail. In questa serie di appuntamenti, infatti, Max Verstappen ...

Match point. In Qataravrà la prima occasione per trasformare il dominio del 2023 in titolo . Sarebbe il terzo di fila per l'olandese e il primo nella storia della Formula 1 a essere celebrato in ...Già a marzo,aveva rinnovato fino al 2028 a 40 milioni l'anno più bonus . Il pilota olandese non ha mai nascosto la volontà di legarsi al team per tutta la sua carriera. Un attestato ...

Max Verstappen ha ormai le mani sul titolo iridato di F1, il terzo in carriera dopo i sigilli del 2021 e del 2022. La festa potrebbe iniziare già sabato, chiudendo almeno sesto la sprint race in Qatar ...F1 GP Qatar Marko Verstappen - Intercettato dal quotidiano austriaco Kronen Zeitung, Helmut Marko non ha nascosto gli obiettivi di Max Verstappen per il prossimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntament ...